Quando l’inseguimento a squadre con Ganna e Milan ai Mondiali di ciclismo su pista 2026: orari turno per turno, tv, streaming

Rappresenta, senza dubbio, uno dei momenti più attesi dei Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026, competizione che si svolgerà presso il velodromo di Shanghai da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre. La gara dell’inseguimento a squadre maschile può regalare grandi soddisfazioni all’Italia.

La formazione azzurra si presenterà ai nastri di partenza con uno schieramento che autorizza a sognare in grande con Filippo Ganna e Jonathan Milan. La gara inizierà mercoledì alle 06:29 italiane con le qualificazione e proseguirà, nella stessa giornata, con il primo turno che scatterà alle 13:17. Le finali si disputeranno giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 12:00.

Il ritorno alle competizioni su pista del trentenne nativo di Verbania e del velocista friulano della Lidl-Trek, colonne della formazione che ha vinto l’oro olimpico a Tokyo, mette gli azzurri in condizione di poter puntare in alto. A completare lo schieramento, in attesa dell’ufficializzazione delle scelte, dovrebbero essere Francesco Lamon e Alessio Magagnotti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista 2026. L’evento (per quanto riguarda le sessioni serali cinesi) sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO INSEGUIMENTO A SQUADRE MASCHILE MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 14 ottobre

6.29 Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni

13.17 Inseguimento a squadre uomini, primo turno – Diretta tv su RaiSportHD

Giovedì 15 ottobre

12.00 Inseguimento a squadre uomini, finali – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni pomeridiane su RaiSport HD

Diretta streaming: sessioni pomeridiane su Rai Play, Eurosport 2,DAZN, Discovery Plus, e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport