Coppa del Mondo
Quando le prossime gare di sci alpino? Appuntamento a Levi: programma, orari, tv
Messo in archivio il primo appuntamento della stagione, ovvero il classico antipasto del gigante di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 si prende subito una piccola pausa prima di dare il via alla propria annata vera e propria, che procederà senza soluzioni di continuità fino alla conclusione.
Da alcuni anni a questa parte il calendario propone una trasferta in Lapponia, dato che nel weekend del 14-15 novembre il Circo Bianco sarà protagonista sulle nevi di Levi (Finlandia) dove andranno in scena due slalom, uno maschile ed uno femminile. Si inizierà nella giornata di sabato 14 novembre con la gara femminile. Prima manche alle ore 10.00 italiane (le ore 11.oo locali) e seconda alle ore 13.00. Nella giornata successiva, domenica 15 novembre, prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00.
Come sono andate le cose nell’ultima edizione? La gara tra i rapid gates al maschile ha visto il successo di Lucas Pinheiro Braathen davanti a Clement Noel e Eduard Hallberg. Lo slalom femminile, invece, ha visto il successo di “Sua Maestà” Mikaela Shiffrin davanti a Lara Colturi e Emma Aicher.
Come seguire gli eventi in tv? Gli slalom di Levi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD in base alla scelta di programmazione, quidni in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, HBO Max, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.
CALCIO SCI ALPINO LEVI 2026-2027 (orari italiani)
Sabato 14 novembre
Ore 10.00 Prima manche slalom femminile
Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile
Domenica 15 novembre
Ore 10.00 Prima manche slalom maschile
Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LEVI: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt) o Rai2
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN
Diretta testuale: OA Sport