Quando la semifinale dell’Italia agli Europei di curling: orario, possibile avversaria, dove vederla in tv

L’Italia disputerà le semifinali degli Europei 2026 di curling maschile: gli azzurri si sono garantiti la presenza nella fase a eliminazione diretta della rassegna continentale e avranno la possibilità di battagliare per le medaglie sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Il quartetto tricolore ha vinto tre partite sulle quattro disputate nella fase a gironi (contro Austria, Belgio, Paesi Bassi) ed è certo di chiudere nelle prime due posizioni del gruppo A, quelle utili per passare il turno.

Il quartetto tricolore affronterà la Scozia nel match che metterà in palio il primo posto nel girone: sabato 31 ottobre (ore 09.30) andrà in scena il confronto che assegnerà la vetta del raggruppamento, chi lo vincerà sarà primo e chi perderà si dovrà accontentare della piazza d’onore. La nostra Nazionale tornerà poi in scena alle ore 18.30 per disputare la semifinale, contro un’avversaria ancora da definire e che si scoprirà soltanto nella tarda mattinata di domanica.

In caso di primo posto nel girone si affronterà la seconda del gruppo B, in caso di seconda piazza si sfiderà la vincitrice della Pool B. Per conoscere l’identità della rivale bisognerà attendere la conclusione dell’altro raggruppamento, il Team Spiller affronterà con buona probabilità una tra Cechia e Svezia, andando a caccia del pass per la finale che metterà in palio il titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dell’Italia maschile agli Europei 2026 di curling. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD a partire dalle ore 18.45; prevista la diretta streaming su Rai Play Sport 3, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE ITALIA EUROPEI CURLING

Sabato 31 ottobre

Ore 18.30 Italia vs Avversaria da definire – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.45

AVVERSARIA ITALIA IN SEMIFINALE AGLI EUROPEI DI CURLING

In caso di primo posto nel girone si affronterà la seconda del gruppo B, in caso di seconda piazza si sfiderà la vincitrice della Pool B. Per conoscere l’identità della rivale bisognerà attendere la conclusione dell’altro raggruppamento, ma con buona probabilità saranno Cechia e Svezia a passare il turno.

PROGRAMMA ITALIA SEMIFINALE EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dall ore 18.45, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.