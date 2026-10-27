Quando la presentazione del Giro d’Italia 2027? Orario, tv, anticipazioni sul percorso

Il Giro d’Italia 2027 verrà presentato martedì 3 novembre, alle ore 12.00. Presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma verrà svelato il percorso della prossima edizione della Corsa Rosa, in programma dall’8 al 30 maggio. La prima corsa a tappe di tre settimane della stagione si snoderà lungo 21 tappe, che andranno in scena sulle strade del Bel Paese: chi indosserà la maglia rosa e alzerà al cielo il prestigioso Trofeo Senza Fine?

C’è grande attesa per conoscere tutti i dettagli del tracciato e la fisionomia delle varie frazioni, per sapere quali saranno le varie località di partenza e di arrivo, per apprendere le altimetrie e le salite che faranno la differenza. Nelle ultime settimane sono circolate diverse anticipazioni e indiscrezioni sul possibile percorso del Giro d’Italia 2027, che dovrebbe partire da Trieste con una frazione in linea e un possibile sconfinamento in Slovenia. La carovana rimarrà in Friuli-Venezia Giulia anche per la seconda tappa pensata per le ruote veloci, teoricamente tra Gorizia e Pordenone.

Si dovrebbe poi proseguire lungo la costa adriatica con una giornata interamente marchigiana in memoria di Michele Scarponi, all’insegna dei muri tra Filottrano e Sassotetto. L’Abruzzo si candiderebbe a recitare un ruolo da protagonista prima dell’ormai abituale traguardo campano di Napoli: in programma un arrivo a Lanciano e una possibile cronoscalata da Sulmona a Campo di Giove. Nelle ultime ore sono cresciute le voci su una tappa in arrivo al circuito del Mugello (dopo una frazione disputata in Umbria), a cui potrebbe seguire un impegnativo arrivo in salita a Zum Zeri, in provincia di Massa-Carrara.

A seguire appuntamento con le Alpi: dovrebbe profilarsi un’intensa frazione di montagna tra Piemonte e Valle d’Aosta, poi la tappa che da Cantù dovrebbe condurre ai Piani di Bobbio (tra Valsassina e Valtorta), con un finale severo (gli ultimi 8 km con pendenze al 9-10%). La seconda prova contro il tempo dovrebbe concludersi all’interno del circuito di Monza, chiudendo così la seconda settimana di gara.

Le montagne dovrebbero essere le assolute protagoniste della settimana conclusiva: si parla di un grande ritorno del Mortirolo, da scalare dal versante di Monno o da quello storico di Mazzo, inserito in una tappa che potrebbe includere anche il Passo del Gavia prima del traguardo ad Aprica; possibile arrivo a Madonna di Campiglio e sconfinamento austriaco a Lienz; arrivo sul mitico Monte Zoncolan, forse dall’inedito versante di Priola (8,4 km al 12-13% di pendenza media, con punte finali oltre il 20%).

CALENDARIO PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2027

Martedì 3 novembre

Ore 12.00 Presentazione percorso Giro d’Italia 2027

PROGRAMMA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1/2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.