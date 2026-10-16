Quando la finale Milan-Madsen, Mondiali ciclismo 2026: orario inseguimento individuale, tv, streaming

È un Jonathan Milan impressionante quello visto nella mattinata italiana nel velodromo di Shangai, sede dei Mondiali di ciclismo su pista 2026. Il velocista azzurro si è conquistato la finale per l’oro nell’inseguimento individuale con una prestazione devastante nelle qualificazioni. Il friulano ha infatti migliorato il record del mondo (3’59″153, da lui fatto segnare) di circa tre decimi, scendendo sotto il muro dei 59″ e stampando un 3’58″850 che fa paura.

Un tempo che ha permesso al 26enne di Tolmezzo di dominare il turno di qualificazione e di strappare il pass per la finale in programma nel pomeriggio italiano. Il Bel Paese ha a lungo sperato in uno scontro tutto azzurro per l’oro ma Filippo Ganna è stato nel finale scalzato dal danese Frederik Madsen, secondo con il crono di 3:59.979. Sarà quindi lo scandinavo, già oro nell’inseguimento a squadre, a sfidare Milan per il titolo iridato nell’inseguimento individuale.

La serata italiana proporrà a partire dalle 13.15 le sfide per le medaglie. Prima toccherà a Filippo Ganna sfiderà un altro danese, Rasmus Pedersen, per il bronzo mondiale. Successivamente sarà il turno dell’attesa finale per l’oro tra Milan e Madsen. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play (gratuitamente) e per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale delle finali.

PROGRAMMA

Venerdì 16 ottobre

Mondiali ciclismo su pista – Finale inseguimento individuale maschile

Ore 13.15 Jonathan Milan (Italia) – Frederik Madsen (Danimarca)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING MILAN-MADSEN MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport