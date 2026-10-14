Quando la finale di Ganna e Milan ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, avversari, tv

L’Italia affronterà la Danimarca nella finale che metterà in palio la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre: gli atti conclusivi inizieranno alle ore 12.00 con il confronto per il bronzo tra la Gran Bretagna e la Francia, poi a seguire (attorno alle 12.06) si disputerà il confronto che assegnerà il titolo iridato al Velodromo di Shanghai (Cina).

La nostra Nazionale si affiderà al quartetto che si è distinto nella giornata odierna: le stelle Filippo Ganna e Jonathan Milan saranno spalleggiate da Francesco Lamon (altro Campione Olimpico di Tokyo 2020) e dall’emergente Alessio Magagnotti, decisamente convincente al suo primo vero approccio con questo gruppo. Il quartetto tricolore incrocerà la formazione composta da Carl-Frederik Bévort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, finale per l’oro nell’inseguimento a squadre dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN; garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA, FINALE MONDIALI CICLISMO PISTA

Giovedì 15 ottobre

Ore 12.00 Finale per l’oro inseguimento a squadre: Italia vs Danimarca – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.