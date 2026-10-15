Quando Italia-Gran Bretagna, inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, avversarie, tv

L’Italia si è qualificata alla finale per l’oro nell’inseguimento a squadre femminile nell’ambito dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Shanghai (Cina). Le azzurre hanno battuto la Germania nello scontro diretto del primo turno, imponendosi con il tempo di 4:06.771 e infliggendo nove decimi di distacco alle teutoniche (4:07.685), meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo che metterà in palio il titolo e cercheranno di difendere il trono iridato.

Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini affronteranno la Gran Bretagna, che ha regolato l’Olanda in 4:07.238: il miglior tempo di accredito sarà dunque quello del quartetto tricolore, che cercherà il grande colpaccio contro Anna Morris, Megan Barker, Millie Couzens e Josie Knight. L’appuntamento è per oggi (giovedì 15 ottobre) alle ore 13.48 italiane: si incomincerà con la sfida tra Germania e Olanda per il bronzo, qualche minuto dopo si battaglierà per il trionfo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Gran Bretagna, finale per l’oro nell’inseguimento a squadre femminile dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN; garantita la diretta testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA, FINALE MONDIALI CICLISMO PISTA

Giovedì 15 ottobre

Ore 13.48 Finale per l’oro inseguimento a squadre femminile: Italia vs Gran Bretagna – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.