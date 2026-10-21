Quando inizia la Champions League di volley? Antropova trova il suo passato, sfida Egonu-Orro, derby per Conegliano

La Champions League 2026-2027 di volley femminile si è già aperta con i turni preliminari, ma incomincerà in maniera ufficiale con la fase a gironi, a cui partecipano le migliori venti formazioni del Vecchio Continente: la massima competizione europea scatterà tra il 24 e il 26 novembre, sono previsti cinque gironi da quattro squadre ciascuno, soltanto le prime classificate si qualificheranno ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terzo si contenderanno l’approdo alla fase a eliminazione diretta attraverso i playoff.

La Pool B offrirà subito il derby tra Conegliano e Novara il 26 novembre: le Pantere andranno a caccia del trofeo, dopo aver perso la semifinale nella passata stagione, mentre le piemontesi proveranno a stupire e a farsi strada nel torneo. Le due compagini italiane se la dovranno vedere, nel proprio raggruppamento, con le polacche del KS Developres Resovia e le tedesche del Dresda.

Sono previsti due roboanti incroci tra squadre italiane e formazioni turche, che determineranno le sorti della Pool C e della Pool D: da una parte Milano incrocerà il Fenerbahce Istanbul, dunque la squadre di Paola Egonu, Anna Danesi ed Eleonora Fersino se la dovrà vedere contro la corazzata guidata da Alessia Orro, che alzerà per la bomber Melissa Vargas e per la schiacciatrice Arina Fedorovtseva; dall’altra Scandicci se la dovrà vedere contro l’Eczacibasi Istanbul, dunque Ekaterina Antropova affronterà subito il suo recente passato toscano.

Nel girone di Milano ci sarà anche le poco quotate bulgare del Vasas Budapest e le francesi del Levallois Paris Saint Cloud (contro cui esordirà il 25 novembre), mentre il gruppo di Scandicci sarà completato dalle serbe del Tent Obrenovac e da una compagine proveniente dai preliminari (contro cui esordirà in casa il 25 novembre).