Quando giocano Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Tokyo 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Caccia alle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Anzi, di fatto qui siamo allo scontro diretto assoluto. Contro il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls, infatti, è il momento decisivo: di fatto chi vince ha le chiavi in mano con direzione Indian Wells.

Sono già due i precedenti tra la coppia azzurra e quella che, nelle prossime ventiquattr’ore, contenderà a Errani e Paolini il pass per le Finals. Le detentrici dell’oro olimpico si sono imposte in entrambi i casi: 6-4 6-4 agli ottavi in quel di Miami e 4-6 6-2 10-5 ancora negli ottavi, ma a Wuhan. Un cammino che, però, stavolta dice molto della stagione. Anzi, dice tutto. E se le azzurre arrivassero alle Finals con il periodo di stop dovuto alle necessità fisiche di Paolini, allora sì, potrebbe considerarsi quasi un’impresa.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls si giocherà come ultimo all’Ariake Coliseum di Tokyo, il campo centrale del complesso della capitale giapponese. Il programma partirà alle ore 4:00 italiane con le semifinali di singolare. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky) e Sky Sport (canale da definire), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA/NICHOLLS, WTA TOKYO 2026

Sabato 31 ottobre

Ore 4:00 Fernandez (CAN)-Rakhimova (UZB) [LL]

A seguire Shnaider [3]-Pohankova (SVK) [WC]

A seguire Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [1]-Hunter (AUS)/Joint (AUS)

A seguire Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky), Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA-NICHOLLS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky), Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport