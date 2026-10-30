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Quando giocano Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Tokyo 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming
Caccia alle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Anzi, di fatto qui siamo allo scontro diretto assoluto. Contro il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls, infatti, è il momento decisivo: di fatto chi vince ha le chiavi in mano con direzione Indian Wells.
Sono già due i precedenti tra la coppia azzurra e quella che, nelle prossime ventiquattr’ore, contenderà a Errani e Paolini il pass per le Finals. Le detentrici dell’oro olimpico si sono imposte in entrambi i casi: 6-4 6-4 agli ottavi in quel di Miami e 4-6 6-2 10-5 ancora negli ottavi, ma a Wuhan. Un cammino che, però, stavolta dice molto della stagione. Anzi, dice tutto. E se le azzurre arrivassero alle Finals con il periodo di stop dovuto alle necessità fisiche di Paolini, allora sì, potrebbe considerarsi quasi un’impresa.
Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls si giocherà come ultimo all’Ariake Coliseum di Tokyo, il campo centrale del complesso della capitale giapponese. Il programma partirà alle ore 4:00 italiane con le semifinali di singolare. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky) e Sky Sport (canale da definire), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA/NICHOLLS, WTA TOKYO 2026
Sabato 31 ottobre
Ore 4:00 Fernandez (CAN)-Rakhimova (UZB) [LL]
A seguire Shnaider [3]-Pohankova (SVK) [WC]
A seguire Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [1]-Hunter (AUS)/Joint (AUS)
A seguire Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky), Sky Sport (canale da definire)
PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MIHALIKOVA-NICHOLLS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky), Sky Sport (canale da definire)
Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport