Quando gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2026: orari partite 29 ottobre, avversarie, tv, streaming

Oggi giovedì 29 ottobre va in scena la terza giornata degli Europei 2027 di curling: la rassegna continentale prosegue sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) e l’Italia sarà protagonista in due partite di fondamentale importanza per le dinamiche della fase a gironi e per la qualificazione alle semifinali. Si incomincerà alle ore 09.30 con l’impegno del quartetto femminile, atteso da un durissimo confronto con la Svizzera, una delle grandi pretendenti alla medaglia in questa rassegna continentale.

La skip Giulia Zardini Lacedelli, la vice Marta Lo Deserto, la second Elena Mathis e la lead Rachele Scalesse cercheranno di impensierire le elvetiche e andranno a caccia del colpaccio a effetto. Alle ore 14.00, invece, toccherà alla formazione maschile: lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il lead Cesare Spiller incroceranno il Belgio partendo con i favori del pronostico dopo il doppio impegno di ieri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia giocherà oggi (giovedì 29 ottobre) agli Europei 2026 di curling. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport; per Italia-Svizzera saranno disponibili anche la diretta tv su RaiSportHD e la diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Giovedì 29 ottobre

Ore 09.30 Italia vs Svizzera (femminile) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 14.00 Italia vs Belgio (maschile)

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Italia-Svizzera, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per Italia-Svizzera, gratis; The Curling Channel per tutte le partite.

Diretta testuale: OA Sport per tutti gli incontri.