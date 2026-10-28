Quando gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2026: orari partite 28 ottobre, avversarie, tv, streaming

Oggi mercoledì 28 ottobre va in scena la seconda giornata degli Europei 2027 di curling: la rassegna continentale prosegue sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) ed è arrivato il momento del debutto dell’Italia sul fronte maschile. Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il lead Cesare Spiller faranno il proprio esordio nella manifestazione con un doppio impegno di fondamentale importanza: il format del torneo è cambiato sono previsti due gironi da sei squadre ciascuno e ogni incontro ha un peso specifico enorme nella corsa verso la qualificazione alle semifinali.

Gli azzurri affronteranno l’insidiosa Germania alle ore 08.30 e poi se la dovranno vedere contro l’Austria alle ore 15.30: l’esito di questi confronti ci dirà molto sulle reali potenziali del quartetto tricolore, che si è guadagnato il diritto di rappresentare il Bel Paese attraverso una selezione interna. Secondo incontro per le donne: dopo aver sfidato la Norvegia ieri sera, la skip Giulia Zardini Lacedelli, la vice Marta Lo Deserto, la second Elena Mathis e la lead Rachele Scalesse incroceranno la Cechia alle ore 15.30. Sì, ci saranno due partite in contemporanea con gli azzurri, conseguenze del nuovo format compresso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia giocherà oggi (mercoledì 28 ottobre) agli Europei 2026 di curling. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport; per Italia-Germania saranno disponibili anche la diretta tv su RaiSportHD e la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Mercoledì 28 ottobre

Ore 08.30 Italia vs Germania (maschile) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 15.30 Italia vs Austria (maschile)

Ore 15.30 Italia vs Cechia (femminile)

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per Italia-Germania, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per Italia-Germania, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per Italia-Germania, per gli abbonati; The Curling Channel per tutte le partite.

Diretta testuale: OA Sport per tutti gli incontri.