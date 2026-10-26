Quando gioca l’Italia agli Europei di curling 2026 e dove vederla in tv/streaming: gli orari di tutte le partite

L’Italia cercherà di essere grande protagonista agli Europei 2026 di curling, che andranno in scena sul ghiaccio di Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per emergere nel primo grande evento internazionale di questa stagione (tolti gli eventi dello Slam), che cambierà fisionomia rispetto al recente passato: parteciperanno dodici squadre per genere, ma sono state suddivise in due gruppi e dunque la fase a gironI prevede soltanto cinque incontri contro i nove delle ultime edizioni.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali, partite secche a eliminazione diretta che determineranno quali saranno le sfide che assegneranno le medaglie nella giornata di Ognissanti. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo le selezioni interne che hanno promosso questi quartetti: tra gli uomini vedremo all’opera lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman e il lead Cesare Spiller; tra le donne saranno impegnate la skip Giulia Zardini Lacedelli, la vice Marta Lo Deserto, la second Elena Mathis e la lead Rachele Scalesse.

L’Italia affronterà Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Scozia a livello maschile. Per quanto concerne il settore femminile, invece, le azzurre incroceranno Cechia, Germania, Lettonia, Norvegia e Svizzera. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia gli Europei 2026 di curling. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel, alcuni match verranno proposti anche in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING 2026

MASCHILE

Mercoledì 28 ottobre

Ore 08.30 Italia vs Germania

Ore 15.30 Italia vs Austria

Giovedì 29 ottobre

Ore 14.00 Italia vs Belgio

Venerdì 30 ottobre

Ore 09.30 Italia vs Paesi Bassi

Sabato 31 ottobre

Ore 09.30 Italia vs Scozia

Ore 18.30 Eventuale semifinale

Domenica 1° novembre

Ore 14.00 Eventuale finale (o per l’oro o per il bronzo)

FEMMINILE

Martedì 27 ottobre

Ore 19.00 Italia vs Norvegia

Mercoledì 28 ottobre

Ore 15.30 Italia vs Cechia

Giovedì 29 ottobre

Ore 09.30 Italia vs Svizzera

Venerdì 30 ottobre

Ore 09.30 Italia vs Lettonia

Ore 18.30 Italia vs Germania

Sabato 31 ottobre

Ore 14.00 Eventuale semifinale

Domenica 1° novembre

Ore 10.00 Eventuale finale (o per l’oro o per il bronzo)

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per alcune partite da definire.

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite; Rai play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per alcune partite da definire (garantite semifinali e finali).

Diretta testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.