Quando gareggiano Guazzini/Consonni ai Mondiali ciclismo su pista 2026: orario madison, tv, streaming

Dopo gli argenti negli inseguimenti a squadre ed un’altra medaglia nel pomeriggio grazie a Jonathan Milan, in finale per l’oro con il record del mondo, l’Italia punta ad essere protagonista anche domani a Shangai. Nel velodromo cinese, sede quest’anno dei Mondiali di ciclismo su pista 2026, sabato 17 ottobre andrà in scena un’altra giornata ricca di eventi, con il Bel Paese che schiererà alcune pedine da medaglia.

Domani sarà infatti il turno della madison donne con l’Italia in gara con il duo Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. La coppia italiana, campione olimpica a Parigi 2024, è indubbiamente una delle favorite per la medaglia d’oro. Le azzurre vorranno migliorare il bronzo ottenuto l’anno scorso a Santiago del Cile ma la competizione è alta. L’Olanda con Lorena Wiebes e Lisa Van Belle sembra essere l’avversaria da superare per festeggiare il primo titolo mondiale per Guazzini-Consonni.

L’attesa prova della madison donne è fissata per domani, sabato 17 ottobre, alle ore 12.17 italiane. L’evento sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD e gratuitamente su Rai Play. Lo streaming sarà inoltre disponibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2 e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale di tutta la sessione pomeridiana della rassegna cinese.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Sabato 17 ottobre (orario italiano)

Ore 12.17 Madison donne, Vittoria Guazzini-Chiara Consonni

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA MADISON DONNE MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport