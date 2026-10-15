Quando gareggia Jonathan Milan nell’inseguimento individuale ai Mondiali: orario, tv, avversari, streaming

Jonathan Milan sarà tra i grandi protagonisti nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista e andrà a caccia della gloria sul Velodromo di Shanghai (Cina), dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre. Il friulano si cimenterà in una delle gare simbolo di questo sport, anche se purtroppo non fa parte del programma a cinque cerchi: si preannuncia quattro chilometri di fuoco con partenza da fermo, dove servirà scatenare il massimo sforzo per fare la differenza.

Il friulano punterà al secondo titolo iridato della propria carriera in questa disciplina, dopo il trionfo di due anni fa a Copenaghen, quando siglò il record del mondo (3:59.153 il 18 ottobre 2024, il primato è attualmente in vigore). Potrebbe materializzarsi un duello tutto tricolore con Filippo Ganna, che andrà a caccia del settimo sigillo mondiale nell’inseguimento individuale dopo le perle degli ultimi dieci anni (2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023).

Jonathan Milan incomincerà la propria avventura alle ore 07.00 italiane di venerdì 16 ottobre, quando affronterà il russo Lev Gonov in batteria. Gli atleti che firmeranno i due migliori tempi della sessione si qualificheranno alla finale per l’oro, in programma alle ore 13.15, mentre il terzo e il quarto crono si meriteranno l’atto conclusivo per il gradino più basso del podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario dell’inseguimento individuale ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista con Jonathan Milan protagonista. Le qualificazioni non godranno di copertura televisiva, mentre le finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per gli atti conclusivi; garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera competizione. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO JONATHAN MILAN INSEGUIMENTO MONDIALI

Venerdì 16 ottobre

Ore 07.00 Qualificazioni inseguimento individuale: Filippo Ganna vs Lev Gonov (terza batteria)

Ore 13.15 Eventuale finale inseguimento individuale (per il bronzo o per l’oro) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA JONATHAN MILAN MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per l’eventuale finale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per l’eventuale finale, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per l’eventuale finale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per qualificazioni ed eventuale finale.