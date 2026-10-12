Quando gareggia Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista 2026: orari, possibili gare, tv, streaming

Jonathan Milan sarà uno dei personaggi di spicco della spedizione azzurra impegnata nei prossimi giorni ai Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026, primo evento valido per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028 che si terrà presso il velodromo di Shanghai da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre.

Il 26enne friulano torna dunque a cimentarsi nelle specialità della pista dopo una lunga stagione su strada che l’ha visto correre da fine gennaio ad agosto inoltrato. Milan farà parte del roster italiano in Cina per dare una mano al quartetto con l’obiettivo di salire sul podio iridato e raccogliere punti pesanti in ottica pass olimpico nell’inseguimento a squadre, ma non è esclusa la sua partecipazione all’inseguimento individuale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti italiani, il palinsesto tv e streaming delle possibili gare di Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista 2026. L’evento (per quanto riguarda le sessioni serali cinesi) verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO JONATHAN MILAN MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 14 ottobre

6.29 Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni

13.17 Inseguimento a squadre uomini, primo turno – Diretta tv su RaiSportHD

Giovedì 15 ottobre

12.00 Inseguimento a squadre uomini, finali – Diretta tv su RaiSportHD

Venerdì 16 ottobre

6.57 Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ancora da confermare la sua partecipazione)

13.15 Inseguimento individuale uomini, finali (ancora da confermare la sua partecipazione) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni pomeridiane su RaiSport HD.

Diretta streaming: sessioni pomeridiane su Rai Play, DAZN, Discovery Plus, Eurosport 2 e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.