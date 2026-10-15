Quando gareggia Filippo Ganna nell’inseguimento individuale ai Mondiali: orario, tv, avversari, streaming

Filippo Ganna sarà grande protagonista nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento al Velodromo di Shanghai (Cina). Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre, il piemontese andrà a caccia del settimo titolo iridato in questa specialità, dove ha dettato legge nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023. Il 30enne tornerà a cimentarsi in questo particolare sforzo e potrebbe ingaggiare un duello con Jonathan Milan.

Il friulano trionfò nel 2024, quando siglò il record del mondo attualmente in essere (3:59.153). Filippo Ganna incomincerà la propria avventura alle ore 07.00 italiane di venerdì 16 ottobre, quando affronterà il portoghese Ivo Oliveira in batteria. Gli atleti che firmeranno i due migliori tempi della sessione si qualificheranno alla finale per l’oro, in programma alle ore 13.15, mentre il terzo e il quarto crono si meriteranno l’atto conclusivo per il gradino più basso del podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario dell’inseguimento individuale ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista con Filippo Ganna protagonista. Le qualificazioni non godranno di copertura televisiva, mentre le finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per gli atti conclusivi; garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera competizione. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FILIPPO GANNA INSEGUIMENTO MONDIALI

Venerdì 16 ottobre

Ore 07.00 Qualificazioni inseguimento individuale: Filippo Ganna vs Ivo Oliveira (prima batteria)

Ore 13.15 Eventuale finale inseguimento individuale (per il bronzo o per l’oro) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FILIPPO GANNA MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per l’eventuale finale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per l’eventuale finale, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per l’eventuale finale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per qualificazioni ed eventuale finale.