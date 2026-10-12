Quando gareggia Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista 2026: orari, possibili gare, tv, streaming

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali di ciclismo su pista 2026, che si terranno presso il velodromo di Shanghai da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre. Dopo una lunga stagione su strada ci sarà anche Filippo Ganna nell’organico dell’Italia, con l’obiettivo di trascinare il quartetto azzurro verso una medaglia o comunque un piazzamento importante ai fini del ranking di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

Il trentenne nativo di Verbania entrerà dunque subito in azione sin dalla giornata inaugurale della manifestazione per le qualificazioni ed il primo turno dell’inseguimento a squadre, con all’orizzonte le finali in programma giovedì 15 ottobre. Resta in dubbio invece la partecipazione di Ganna all’inseguimento individuale, che si svolgerebbe venerdì 16.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle possibili gare di Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista 2026. L’evento (per quanto riguarda le sessioni serali cinesi) sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO FILIPPO GANNA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Mercoledì 14 ottobre

6.29 Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni

13.17 Inseguimento a squadre uomini, primo turno – Diretta tv su RaiSportHD

Giovedì 15 ottobre

12.00 Inseguimento a squadre uomini, finali – Diretta tv su RaiSportHD

Venerdì 16 ottobre

6.57 Inseguimento individuale uomini, qualificazioni (ancora da confermare la sua partecipazione)

13.15 Inseguimento individuale uomini, finali (ancora da confermare la sua partecipazione) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni pomeridiane su RaiSport HD.

Diretta streaming: sessioni pomeridiane su Rai Play, DAZN, Discovery Plus, Eurosport 2 e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.