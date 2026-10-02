Quando gareggia Elisa Longo Borghini agli Europei di ciclismo 2026: orario esatto, tv, avversarie, streaming

Elisa Longo Borghini ha regalato grande spettacolo durante la prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, andata in scena sabato scorso sul circuito di Montreal. L’azzurra aveva attaccato nelle battute finali del penultimo giro e aveva cercato il colpaccio ad effetto, desiderosa di conquistare la tanto agognata maglia iridata, venendo poi ripresa in salita e chiudendo in terza posizione. Archiviata la trasferta in Canada, la piemontese si rimetterà subito in gioco e sarà tra le grandi protagoniste della prova in linea agli Europei.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre (ore 13.50), quando in Slovenia verrà messa in palio l’ambita casacca blustellata. Partenza da Lubiana e arrivo a Sencur, con 130 chilometri da percorrere: primi 86 km pianeggianti, per poi entrare nel circuito finale da affrontare due volte. Ad animare la situazione sarà la salita di Mozjanca: 2100 metri al 10,4% di pendenza, con uno strappo immediatamente successivo di 300 metri al 6%. Dall’ultimo passaggio mancheranno 12 chilometri alla linea d’arrivo, tra un tratto in discesa e il finale in pianura.

Elisa Longo Borghini sarà la capitana dell’Italia e avrà il supporto di Francesca Barale, Letizia Borghesi, Eleonora Gasparrini, Gaia Masetti, Soraya Paladin, Silvia Persico e Debora Silvestri. La nostra portacolori dovrà fare i conti con le stesse rivali incrociate settimana scorsa: spiccano l’olandese Demi Vollering e la polacca Kasia Niewiadoma, che l’hanno preceduta a Montreal. I Paesi Bassi potranno fare affidamento anche su Lorena Wiebes e Puck Pieterse come punte, da non sottovalutare la spagnola Paula Blasi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prova in linea elite donne agli Europei 2026 di ciclismo con Elisa Longo Borghini. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.30 e a seguire su Rai 2; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max in versione integrale e su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ELISA LONGO BORGHINI EUROPEI CICLISMO

Sabato 3 ottobre

Ore 13.50 Prova in linea elite donne, partenza

PROGRAMMA ELISA LONGO BORGHINI AGLI EUROPEI: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 15.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati; Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.30, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.