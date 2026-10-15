Quando corrono oggi Ganna e Milan nella finale dei Mondiali: orario esatto, tv, avversaria, componenti quartetto

Siamo solamente alla seconda giornata di gare, ma è già tempo di una delle gare più attese soprattutto in casa azzurra. I Mondiali di ciclismo su pista, competizione che si svolge a Shanghai fino a domenica 18, propongono infatti le finali dell’inseguimento a squadre maschile.

Nella finale per la medaglia d’oro l’Italia affronta, nella riedizione della sfida decisiva delle Olimpiadi di Tokyo, la Danimarca. La gara per il bronzo inizierà alle 12:00, la sfida per il titolo sarà a seguire. In semifinale la rappresentativa tricolore ha letteralmente dominato la sfida contro la Gran Bretagna, mentre i danesi hanno battuto agevolmente l’Australia.

Confermato il quartetto azzurro: a scendere in pista saranno infatti Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon(campioni olimpici a Tokyo) e la grande rivelazione Alessio Magagnotti. La compagine scandinava, che sulla carta sembra partire favorita, si affiderà a Carl-Frederik Bévort, Lasse Leth, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, finale per l’oro nell’inseguimento a squadre dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN; garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DANIMARCA, FINALE MONDIALI CICLISMO PISTA

Giovedì 15 ottobre

Ore 12.00 Finale per l’oro inseguimento a squadre: Italia vs Danimarca – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.