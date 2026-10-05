Calcio
Qualificazioni Europei U21 2027, la classifica finale del girone: Italia prima e qualificata, Polonia a rischio playoff
L’Italia Under 21 di calcio conquista il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027: gli azzurrini vincono il Gruppo E battendo la Polonia per 6-2, ribaltando la differenza reti nel doppio confronto (i polacchi all’andata si imposero per 2-1) e scavalcandola in classifica, dove entrambe le squadre chiudono a quota 27 punti in 10 partite.
I polacchi non sanno ancora se potranno accedere direttamente agli Europei come miglior seconda di tutti i gironi: assieme in Polonia, infatti, resta in corsa anche la Grecia dal Gruppo F, che giocherà domani l’ultimo match in Irlanda del Nord.
Gli ellenici dovranno vincere in trasferta per agganciare la Polonia a quota 21, ed a quel punto conterà la differenza reti generale (non vengono conteggiati i risultati contro la sesta classificata): i polacchi hanno chiuso a +13, mentre la Grecia è a +12. Una vittoria con 2 gol di scarto consegnerebbe il pass ai greci, costringendo i polacchi ai play-off.
CLASSIFICA FINALE GRUPPO E
1. Italia 27 punti (Punt negli scontri diretti: 3; Differenza reti negli scontri diretti: +3)
2. Polonia 27 punti (Punti negli scontri diretti: 3; Differenza reti negli scontri diretti: -3)
3. Svezia 13 punti
4. Montenegro 12 punti
5. Macedonia del Nord 7 punti
6. Armenia 1 punto
CLASSIFICA MIGLIORI SECONDE
1. Polonia 21 punti in 8 partite (Differenza reti: +13: Gol fatti: 20)
2. Grecia 18 punti in 7 partite (Differenza reti +12; Gol fatti: 18)