Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica dell’Italia e cosa serve per essere migliore seconda

Oggi l’Italia Under 21 di calcio si giocherà il primo posto nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2027: per vincere il Gruppo E gli azzurrini dovranno battere la Polonia con due gol di scarto. In caso di vittoria con un solo gol di scarto, infatti, l’Italia aggancerebbe i polacchi e riequilibrerebbe gli scontri diretti (la Polonia vinse per 2-1 all’andata), ma risulterebbe seconda per la differenza reti generale (+22 contro il +23 dei polacchi).

Con un diverso risultato l’Italia chiuderebbe alle spalle dei polacchi ed allora per accedere direttamente agli Europei bisognerebbe sperare di essere la miglior seconda, guardando al confronto tra le seconde classificate di tutti i gironi, che esclude dal calcolo i risultati ottenuti contro la sesta classificata (nel caso dell’Italia è l’Armenia): in corsa al momento ci sono, oltre agli azzurrini, la Grecia dal Gruppo F e la Finlandia dal Gruppo A.

Le squadre di tutti i gironi devono giocare un solo incontro: l’Italia ha 18 punti come la Grecia, ma gli azzurrini vantano una miglior differenza reti, +16 contro +12, rispetto agli ellenici, mentre la Finlandia insegue in terza posizione con 16 punti. Una vittoria dell’Italia contro la Polonia con un solo gol di scarto restringerebbe la sfida solo alla Grecia, con gli ellenici che domani per scavalcare gli azzurrini dovrebbero vincere con 5 gol di scarto in Irlanda del Nord, segnandone almeno 2 in più di quanto fatto dall’Italia in casa con la Polonia.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 27 punti in 9 partite (differenza reti +24)

2. Italia 24 punti in 9 partite (differenza reti +21)

3. Montenegro 11 punti in 9 partite

4. Svezia 10 punti in 9 partite

5. Macedonia del Nord 7 punti in 9 partite

6. Armenia 0 punti in 9 partite

CLASSIFICA MIGLIORI SECONDE

1. Italia 18 punti in 7 partite (Differenza reti +16, gol fatti 20)

2. Grecia 18 punti in 7 partite (Differenza reti +12, gol fatti 18)

3. Finlandia 16 punti in 7 partite (Differenza reti +12, gol fatti 15)