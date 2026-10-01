Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia e la questione migliore seconda

Alla vigilia della quarta e penultima sfida del girone di ritorno l’Italia si trova al secondo posto nella classifica del Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini sono a -6 dalla Polonia, che però ha giocato una partita in più, ma lottano anche per essere la miglior seconda di tutti i gironi, che accederà alla fase finale assieme a tutte le prime classificate.

Il secondo posto dell’Italia è ormai aritmetico: la Polonia, infatti, resta prima a punteggio pieno dopo nove partite, mentre gli azzurrini, a due turni dal termine, sono ormai irraggiungibili per Montenegro e Svezia, appaiate al terzo posto a quota 10. La Macedonia del Nord è quinta a quota 6, infine l’Armenia è ancora ferma al palo.

Tornando alla lotta per il primo posto la differenza reti generale vede ora l’Italia a +20, con i polacchi a +24: ciò significa che in questo momento vincere di misura lo scontro diretto previsto ad ottobre potrebbe dare il primo posto ai ragazzi di Baldini, a patto che questa sera l’Italia vinca in casa dell’Armenia, ancora ferma a quota zero, con almeno due gol di scarto.

Ferma restando la matematica certezza, nella peggiore delle ipotesi, della qualificazione ai play-off che metteranno in palio gli ultimi 4 pass per la manifestazione, la corsa degli azzurrini allo slot di miglior seconda passerà dalla sfida a distanza con la seconda del Gruppo F, dove la Germania è in testa con 24 punti in 9 partite ed è in vantaggio negli scontri diretti con la Grecia, seconda con 21 punti in 8 partite.

Gli ellenici questa sera ospiteranno la Lettonia e poi chiuderanno il loro cammino in casa dell’Irlanda del Nord, potendo giocare l’ultimo match il giorno dopo Italia-Polonia, mentre la Germania ospiterà la Georgia: gli azzurrini sono costretti a vincere entrambe le sfide ancora in calendario e potrebbero ritrovarsi nella condizione in cui vincere contro i polacchi vorrebbe dire primato nel girone, mentre non batterli potrebbe precludere loro la possibilità di essere la miglior seconda, in caso di successiva affermazione di tedeschi ed ellenici.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 27 punti in 9 partite (differenza reti +24, gol fatti 26)

2. Italia 21 punti in 8 partite (differenza reti +20, gol fatti 25)

3. Montenegro 10 punti in 8 partite (differenza reti -3)

4. Svezia 10 punti in 9 partite (differenza reti -12)

5. Macedonia del Nord 6 punti in 8 partite (differenza reti -10)

6. Armenia 0 punti in 8 partite (differenza reti -19)