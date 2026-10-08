Quale ranking avrà Sinner se giocherà gli Australian Open 2027: i punti persi e chi potrebbe sorpassarlo

Jannik Sinner ha chiuso la stagione agonistica, dando appuntamento al 2027: l’azzurro, attualmente numero 1 del mondo, e certo di rimanere davanti a tutti almeno fino al 1° novembre, dovrà lasciare la posizione al tedesco Alexander Zverev, che già nella Race è a quota 8750.

L’azzurro, invece, che attualmente ha 11000 punti nel ranking ATP, il prossimo anno ripartirà da quota 7950, ovvero i punti accumulati nel 2026 fino alla vittoria di Wimbledon: Sinner potrebbe tornare in campo agli Australian Open, dove sarà al massimo numero 2 al mondo.

Detto di Zverev, infatti, non è detto che altri tennisti siano davanti a Sinner a gennaio: il principale candidato è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrebbe incamerare al massimo fino a fine stagione 4000 punti. Lo spagnolo è a quota 4550 nella Race e potrebbe spingersi fino a 8550 al massimo.

In linea teorica anche lo statunitense Ben Shelton, che nella Race si trova a quota 4430, potrebbe superare Sinner, portandosi a 8430, ma è chiaro che i 4000 punti ipotetici non potranno essere conquistati sia da Alcaraz che da Shelton. Sinner, dunque, potrebbe anche presentarsi a Melbourne nel 2027 da numero 2.