Calcio
Quale partita su TV8 oggi, Champions League calcio: orario in chiaro e streaming
Si completa nella serata di oggi, mercoledì 21 ottobre, la terza giornata della prima fase della Champions League 2026-2027 di calcio: altre 9 partite andranno in scena tra le ore 18.45 e le ore 21.00. Dopo le vittorie di Roma e Napoli di ieri, toccherà a Como ed Inter portare in alto la bandiera italiana.
Alle ore 18.45 i lariani ospiteranno il Manchester United: il match sarà fruibile in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, ed in streaming in abbonamento su NOW, Sky Go. Alle ore 21.00 l’Inter ospiterà il Manchester United: sfida in diretta streaming in abbonamento su Amazon Prime Video.
Tutti gli altri match saranno visibili in tv in abbonamento sui canali di Sky Sport ed in diretta streaming in abbonamento su NOW, Sky Go, ma per quanto riguarda il match Bayern-Arsenal ci sarà anche la trasmissione in chiaro su TV8 HD ed in diretta streaming gratuita su tv8.it.
CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027
Mercoledì 21 ottobre
18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Arena, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Champions League: Como-Manchester Utd -Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Champions League: Lille-Galatasaray – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Inter-Shakhtar Donetsk – Amazon Prime Video
21.00 Calcio, Champions League: Bayern-Arsenal – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, tv8.it, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Lipsia – Sky Sport Arena, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa-Viking – Sky Sport Max, Sky Sport 255, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Real Betis-Feyenoord – Sky Sport 256, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona-LASK – Sky Sport 257, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Club Brugge-Lens – Sky Sport 258, NOW, Sky Go
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali vari), Bayern-Arsenal in chiaro su TV8 HD.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, Inter-Shakhtar Donetsk su Amazon Prime Video, Bayern-Arsenal su tv8.it.
QUALE PARTITA SU TV8 OGGI
Mercoledì 21 ottobre
21.00 Calcio, Champions League: Bayern-Arsenal – Diretta su TV8 HD, tv8.it