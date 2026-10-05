Puppo: “Sinner ha un problema fisico, forse anche legato a qualcos’altro. Lui vuole questo tipo di comunicazione”

Dario Puppo si è soffermato sulla decisione di Jannik Sinner di non prendere parte al Masters 1000 di Shanghai, che scatterà il prossimo 7 ottobre sul cemento della località cinese, a causa dei problemi al ginocchio: “È il quinto torneo, da dopo la finale di Wimbledon, che Sinner salta. Ancora una volta io pensavo, speravo, che la comunicazione che portava a dire che Sinner sarebbe andato a Shanghai arrivasse dalla direzione del torneo. Il clan di Sinner non ha parlato con alcune fonte prima di Shanghai“.

Durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, il telecronista di Eurosport si è soffermato su un aspetto interessante riguardo agli annunci del numero 1 del mondo, evidenziando una differenza rispetto a quanto fatto da Carlos Alcaraz durante la primavera e l’estate: “La situazione è vissuta in maniera un po’ antipatica dai tifosi. Non è che deve spiegare cosa ha avuto. Credo sia un caso praticamente unico: è abituato così con la comunicazione. La differenza con Alcaraz è che lo spagnolo non ha aspettato di annunciare il forfait a ridosso di ogni singolo torneo, ma ha comunicato un blocco di tornei che avrebbe saltato tra terra ed erba. Lo spagnolo prospettò un periodo in cui sarebbe dovuto stare fermo. Invece forse per Sinner il problema si è capito strada facendo“.

Il rientro potrebbe avvenire al Six Kings Slam, torneo di esibizione previsto a Riad (Arabia Saudita) dal 21 al 24 ottobre: “Io l’avevo detto un po’ di tempo fa. Quando dicevo che Pescosolido aveva fatto un’analisi corretta, ovvero che Sinner avrebbe potuto saltare la Cina e tornare in Europa, però dicevo “guardate che c’è anche quella soluzione di Riad” che può essere valutata. De Minaur potrebbe essere l’avversario giusto per tornare a giocare. Per me l’augurio è che Sinner possa essere competitivo alle ATP Finals“.

Dario Puppo ha poi sollevato un dubbio ed è rimasto sorpreso dagli ultimi accertamenti: “Quando ho visto la foto della tifosa al ristorante, l’unica cosa che mi sento di dire è che Sinner un tempo non fosse lestissimo su queste cose. Jannik la fa perché è così, ma poteva anche non farla. Senza quella foto, probabilmente non avremmo saputo niente. È un problema fisico, forse anche legato a qualcos’altro, perché è un po’ che non gioca. Pensare che abbia fatto un consulto sia la settimana scorsa a Milano sia in questa a Lione mi sembra un po’ strano. Pensavo non fosse così necessario“.