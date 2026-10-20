Puppo: “Dopo la scorpacciata di Sinner, vincitori diversi nei 1000. Il tennis non ha perso interesse”

Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha parlato degli effetti della prolungata assenza di Sinner, delle voci sul prossimo allenatore dell’azzurro, e su possibili cambiamenti futuri nel calendario dell’ATP Tour.

Con l’assenza di Sinner e con Alcaraz non al meglio, nomi nuovi hanno vinto tornei importanti come i Masters 1000: “E’ indubbio il fatto, questo poi non vuol dire che proprio tolga così tanto interesse al tennis, le partite ci sono sempre, che in questo periodo è ovvio che non li trovi tutti in forma i giocatori, molti sono stati poi anche alle prese con infortuni, però è indubbio il fatto che in questo momento non ci siano padroni nel tennis, sia da una parte che dall’altra, maschile o femminile, anche se ci sono giocatori che hanno ottenuto risultati pesanti e importanti soprattutto negli Slam. Nei Masters 1000, effettivamente, dopo la scorpacciata di Sinner ci sono stati vincitori diversi nell’ATP, in campo femminile non è una cosa così strana, però 9 vincitrici diverse in 10 tornei comunque, anche se sono poi nomi importanti, rappresenta un po’ questo discorso“.

Una proposta per una novità in calendario nella stagione sulla terra battuta: “Ci sono problemi che a catena vanno a creare ancora più problemi alle altre questioni, che inficiano magari il rendimento, nell’arco della stagione, dei giocatori sicuramente più forti, tipo le palline, o comunque il fatto che non si riesca a trovare una soluzione per cui i blocchi di tornei che sono sulla stessa superficie debbano avere delle condizioni che siano ragionevoli. Io non penso che sarà mai un tema, ma il torneo di Madrid, visto che ha la fortuna di avere tre tetti, perché non lo fai diventare quasi un torneo indoor su terra, come c’è al femminile? Lo anticipi dopo il Sunshine Double e lo metti lì, perché quello che per esempio Alcaraz, lui non lo dice, ma che gli dà fastidio, è che ci siano i tornei in Spagna che alla fine sono attaccati, che lui vuole giocare, evidentemente lui sulla terra vorrebbe giocare il più possibile, però poi dopo alla fine si fa male, non riesce a fare tutta la stagione perché alla fine si fa male, e a qualcosa deve rinunciare, ed è lì che si è fatto male. Madrid potrebbe anche svincolarsi dal combined in qualche modo“.

Errato considerare Bertolucci come possibile nuovo allenatore di Sinner: “Nel contesto della Domenica Sportiva si parlava del fatto che adesso Cahill potrebbe essere sostituito, e allora a Panatta è stato chiesto chi vedrebbe bene, ovviamente era tutto preparato dal mio punto di vista, immagino, la domanda era già stata pensata prima, non è saltata fuori così, e il problema è che se Panatta avesse messo la punta di scherzo a quello che ha detto sarebbe stato perfetto, perché poi loro da questo punto di vista quando la mettono sul divertente sono fantastici. Il problema è che Panatta l’ha detto seriamente, ‘Secondo me poteva essere un nome da fare Bertolucci’, e, a mio modo di vedere, chi mette più in difficoltà di tutti è proprio Bertolucci, il problema è che è stata ripresa questa cosa, perché è ovvio, se tu metti insieme Sinner e Bertolucci c’è un motivo per fare un articolo, io lo capisco, almeno mi spiego la logica, ma no“.