Golf, primo titolo per Austin Smotherman: il Bank of Utah Championship è suo

Si è conclusa con la vittoria dello statunitense Austin Smotherman la sortita nel centro America per il Bank of Utah Championship, torneo che è valso al 32enne 1,08 milioni di dollari di prima moneta. Smotherman ha chiuso le 72 buche con uno score totale di -26, girando nell’ultimo round in un solido -3 (gli altri giri sono 63-62-65). A due distanze dal leader Doug Ghim che conquista una 2ª piazza molto importante mentre in T3 David Ford e Tracie Crowe a -23.

Nessun “grande” nome in top 10 questo week end sui fairway del Black Desert Resort. A chiudere la classifica dei primi dieci ci hanno pensato Streelman e James in T5 a -22, Clanton e Fisk a -21 in T7, l’amateur americano Kihei Akina (9º a -20 e Keefer, Shipley e Hoey in T10 a -19. Per trovare uno dei favoriti alla vigilia del torneo bisogna scivolare fino alla T13 dove si è classificato Billy Horschel. 26esima piazza, invece, per Max Homa che chiude a -16 un torneo che rappresentava, per il 35enne, un’occasione di fare punti preziosi per il ranking.

Per Smotherman si tratta del primo titolo in carriera sul PGA Tour, vittoria che arriva al 100esimo evento giocato dal 32enne. Alla vigilia Smotherman è arrivato ad Ivins, nel Sud dello Utah, 79esimo in classifica (i primi 100 al termine dell’anno mantengono la carta per l’anno dopo) ma grazie a questa settimana, Smotherman conquista un’esenzione di due anni, la 51esima piazza in FedEx List e la chance di chiudere la stagione nella top 60.