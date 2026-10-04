Portogallo a punteggio pieno in Nations League, la Norvegia rischia la retrocessione! Germania bloccata dalla Grecia

Ricca serata di calcio con la Nations League, con quattro partite del torneo maggiore a tenere banco. Il Portogallo ha sconfitto la Norvegia per 2-1 di fronte al proprio pubblico: gli scandinavi sono passati in vantaggio al 36′ con Ajer, Cancelo ha risposto un paio di minuti più tardi e poi al 79′ Ramos ha trovato la via del gol vittoria. I lusitani svettano in testa al girone 4 a punteggio pieno con 12 punti e possono fare affidamento su sei lunghezze di vantaggio nei confronti della Danimarca, che si è imposta in Galles per 1-0 con la rete di Hojlund su rigore al 75′. Gli scandinavi sono ultimi alla pari con i Dragoni e ora sono a rischio retrocessione.

La Germania ha pareggiato a reti bianche con la Grecia, mentre l’Olanda ha battuto la Serbia per 2-1 (botta e risposta tra Koopmeiners e Cvetkovic nel primo tempo, poi la stoccata di Zirkzee al 72′) e ora il gruppo 2 è estremamente equilibrato: tulipani ed ellenici al comando con 8 punti a testa e +2 di differenza reti, ma i tedeschi si sono ripresi dopo un avvio terribile e ora inseguono la coppia di testa a tre punti di distanza, mentre i balcanici sono ultimi senza punti all’attivo e ormai rassegnati alla retrocessione.

Si è giocato anche nelle leghe minori: nella B si è registrato un doppio pareggio, l’Austria è stata bloccata in Kosovo sull’1-1 e l’Irlanda non è riuscita ad avere la meglio su Israele di fronte al proprio pubblico (1-1); doppio successo casalingo nella Lega D, dove l’Azerbaijan ha regolato la Lituania per 1-0 e Malta ha avuto la meglio su Andorra con lo stesso risultato.