Poker da leggenda per il fioretto: Martina Favaretto precede Batini, Errigo e Volpi in Giappone!

Inizia con il botto la Coppa del Mondo di fioretto femminile per l’Italia. Una prima semplicemente storica per i colori azzurri a Takamatsu, visto che le ragazze del CT Simone Vanni sono riuscite a monopolizzare il podio. Un poker straordinario quello delle azzurre, con un solo precedente nella storia della scherma italiana in Coppa del Mondo (nell’aprile 2024 a Tbilisi). A salire sul gradino più alto è stata ancora una volta Martina Favaretto, che ricomincia da dove aveva terminato con il successo ai Mondiali.

La veneta, numero uno del ranking mondiale, ha superato in finale Martina Batini al termine di un assalto molto combattuto e chiuso con il punteggio di 15-13 in favore di Favaretto, che ha così ottenuto la nona vittoria della carriera nel circuito internazionale. Un podio completato dall’eterna Arianna Errigo e da una ritrovata Alice Volpi, che mancava un tale piazzamento da due anni.

Nelle semifinali tutte azzurre Batini ha sconfitto Errigo con il punteggio di 15-6, mentre Favaretto ha superato Volpi per 15-8. La strada per il podio completamente italiano si era aperta con le quattro vittorie nei quarti di finale: Batini ha superato 15-9 l’americana Stutchbury, Errigo ha sconfitto 15-11 la canadese Harvey, mentre Favaretto e Volpi hanno battuto le padrone di casa Takeyama (15-6) e Ueno (15-13).

Negli ottavi di finale si è invece interrotto il cammino di Anna Cristino, battuta per 15-6 dall’americana Stutchbury, mentre sempre in questo turno è uscita di scena Carlotta Ferrari, sconfitta nell’ennesimo derby azzurro da Favaretto per 15-12. Tantissime le sfide tricolori, visto che ai sedicesimi Cristino e Volpi hanno superato rispettivamente Matilde Molinari (15-11) ed Aurora Grandis (15-6). Fuori al primo turno, invece, Francesca Palumbo (15-7 contro Molinari), Irene Bertini (15-11 contro la tedesca Ebert) e Martina Sinigalia (15-5 contro la giapponese Ueno).