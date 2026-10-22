Pogacar numero 1 del mondo, sfuma il sorpasso per l’Italia, Scaroni a un passo dalla top-10: il ranking finale di ciclismo

L’Italia si è fermata a un passo dal podio di fine stagione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale e che è definitiva vista la conclusione ufficiale di questa annata agonistica. Il Bel Paese ha concluso al quarto posto, a 313 punti di distacco dalla Danimarca, mentre il Belgio si è imposto precedendo la Francia. Si tratta di un buon riscontro per il movimento tricolore, che si è lasciato alle spalle realtà di rilievo come Slovenia, Gran Bretagna, Spagna, Paesi Bassi, USA.

Tadej Pogacar si conferma ancora numero 1 del mondo, con 2.140 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il fuoriclasse sloveno ha vinto il Tour de France e tre Classiche Monumento (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi), ma si è poi infortunato alla Vuelta di Spagna quando era saldamente al comando e non è riuscito a concretizzare la Tripla Corona e a difendere la maglia arcobaleno ai Mondiali.

Il secondo classificato è il belga Remco Evenepoel, Campione del Mondo a cronometro che ha preceduto il messicano Isaac Del Toro, il francese Paul Seixas (trionfatore al Giro di Lombardia) e il britannico Tom Pidcock. Il danese Jonas Vingegaard ha pagato la caduta al Tour de France ed è scivolato in sesta posizione davanti al belga Wout van Aert (vincitore della Parigi-Roubaix), che ha preceduto il connazionale Jasper Philipsen, l’austriaco Felix Gall e l’olandese Mathieu van der Poel.

Il migliore italiano è Christian Scaroni, che nell’ultima settimana ha scalato altre tre posizioni e si è issato in undicesima piazza, a 342 lunghezze dalla top-10. Sono rimasti stabili Giulio Ciccone (16mo) e Giulio Pellizzari (29mo), a seguire Davide Piganzoli (40mo), Filippo Ganna (46mo), Antonio Tiberi (56mo) e Jonathan Milan (62mo). Di seguito i ranking di UCI al termine della stagione ciclistica, il circuito tornerà in scena a gennaio.

RANKING UCI CICLISMO 2026

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 9.331,75

2. Remco Evenepoel (Belgio) 7.191,61

3. Isaac Del Toro (Messico) 5.606,46

4. Paul Seixas (Francia) 5.580,38

5. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.411,5

6. Jonas Vingegaard (Danimarca) 4.160,82

7. Wout van Aert (Belgio) 3.758,57

8. Jasper Philipsen (Belgio) 3.665,62

9. Felix Gall (Austria) 3.425

10. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.404,62

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

11. Christian Scaroni 3.062

16. Giulio Ciccone 2.728

29. Giulio Pellizzari 1.950

40. Davide Piganzoli 1.619,82

46. Filippo Ganna 1.433,75

56. Antonio Tiberi 1.310,38

62. Jonathan Milan 1.285

72. Alessandro Fancellu 1.125

83. Andrea Vendrame 1.037

84. Filippo Zana 1.022

99. Alessandro Romele 927

107. Kudovico Crescioli 839

114. Matteo Trentin 809,14

118. Luca Mozzato 780

123. Giovanni Lonardi 746,43

129. Matteo Moschetti 709

140. Diego Ulissi 662

154. Andrea Raccagni Noviero 617

161. Simone Gualdi 605

172. Alessandro Pinarello 576

184. Alberto Bettiol 538

191. Alessandro Borgo 516

192. Matteo Malucelli 516

197. Edoardo Zambanini 506

199. Domenico Pozzovivo 504

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 23.246,56

2. Francia 20.001,07

3. Danimarca 14.826,22

4. Italia 14.513,95

5. Slovenia 13.846,71

6. Gran Bretagna 12.225,1

7. Spagna 11.838,96

8. Paesi Bassi 11.449,25

9. USA 10.775,37

10. Norvegia 8.403,55