PN Trieste-RN Savona è il big match della terza di A1. Il Posillipo ospita la De Akker

Sarà ancora una volta un turno incompleto, ma non mancano le premesse per un fine settimana di gol e spettacolo. Il campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto torna in vasca per i match valevoli per la terza del girone di andata. Il match C.C. Ortigia-Pro Recco sarà recuperato il prossimo 2 novembre per l’impegno dei liguri nella Black Sea Cup.

La sfida di cartello si gioca alla piscina Bruno Bianchi tra Pallanuoto Trieste e Rari Nantes Savona. I padroni di casa, che settimana prossima debutteranno in Europa nel preliminare di Conference Cup, cercano conferme alla buona partenza nel primo big match del loro torneo. I biancorossi dovranno essere bravi a recuperare dalle fatiche europee dello scorso fine settimana e dalle energie spese nel recupero di mercoledì.

Alla Scandone il Circolo Nautico Posillipo ospita la rinnovata De Akker Bologna. I partenopei, reduci dalla qualificazione allo Stage Group di Eurocup, devono alzare il livello delle proprie prestazioni per arrivare al meglio alle prossime impegnative sfide continentali. I felsinei, dal canto loro, provano a dare continuità al successo interno con il Telimar. La formazione siciliana si prepara alla difficile sfida di esordio interno contro l’AN Brescia.

Assumono già un peso specifico rilevante per la lotta salvezza i punti in palio tra Iren Genova Quinto e la neopromossa Lazio Nuoto e tra Chiavari Nuoto e Roma Vis Nova. La sfida tra Training Academy Olympic Roma e C.C. Napoli mette in palio tre punti pesanti in ottica di un campionato tranquillo.