Plugge: “Vingeaard, Van Aert e Brennan potrebbero fare grandi cose al Tour 2027”

Il Tour de France 2027 ha scoperto i veli questa mattina con la presentazione del tracciato della prossima edizione. Il percorso propone diverse tipologie di tappe che possono concedere ampia possibilità di espressione alle diverse tipologie di corridore.

Tra i presenti alla cerimonia anche Richard Plugge, direttore generale della Visma|Lease a Bike, formazione che molto probabilmente cambierà denominazione all’inizio della nuova annata per motivi di sponsor. Il dirigente della compagine neerlandese, intervistato da HLN, ha commentato con soddisfazione il disegno del Tour 2027.

Sul percorso del Tour 2027: “A prima vista, è un percorso fantastico. Per quello che ci riguarda, con Jonas Vingegaard, Matthew Brennan e Wout van Aert abbiamo un bel numero di corridori che possono fare grandi cose nelle varie tappe, visto come sono state disegnate. Sembra davvero molto bello. Ci sono molte opportunità per i velocisti, tappe per i corridori esplosivi, tre arrivi in salita. C’è qualcosa per ogni tipo di corridore”.

Sulle condizioni di Vingegaard: “Bene, bene – assicura Plugge – È ben riposato. Negli ultimi tempi aveva corso molti Grandi Giri in fila (Tour 2025, Vuelta 2025, Giro 2026 e il Tour 2026) e quindi gli abbiamo dato la possibilità di recuperare completamente. Adesso si sta allenando e lo sta facendo con grande piacere”.