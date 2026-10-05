Piola: “Ferrari aveva una macchina da vittoria, non doveva azzardare. Mercedes delusione del fine settimana”

Il Gran Premio del Bahrain a Sepang 2026 di F1 (recupero della tappa non disputata a Sakhir) si è concluso con il primo successo stagionale della Red Bull e di Max Verstappen, che ha dominato la scena sul tracciato malese in una corsa a dir poco caotica tra pioggia, problemi di software, Safety Car e sorpassi. Giorgio Piola ha analizzato la gara di ieri nella nuova puntata di Motor News, visibile sul canale Youtube di OA Sport.

“Quando le macchine di Formula Uno non riuscivano a partire, c’era il rischio che diventasse una figuraccia pazzesca. È stato un problema della Federazione, un bug nel software in caso di pioggia. Poi la gara è stata fantastica, stupenda, su un circuito bellissimo, che nonostante un asfalto con poco grip ha fatto divertire i piloti e noi a casa. Ci voleva tornare su una pista vera, e abbiamo visto una corsa spettacolare. Ha vinto Verstappen, era da tanto che se lo meritava: chapeau! Bravo anche Hamilton dopo tutto quello che gli è successo all’inizio, che poteva demoralizzarlo, ma è stato lui stesso a dire alla squadra di rimanere con le gomme slick dopo la partenza. Fantastico Antonelli, fantastico anche Alonso. Abbiamo avuto tutto quello che ci può far gioire per una gara di F1“, il commento di Piola.

Sul rendimento della Mercedes aggiornata: “Io non trovo tanti lati positivi in casa Mercedes. Hanno introdotto una macchina completamente nuova a Sepang e avevano a disposizione tre sessioni di prove libere. Io al loro posto avrei utilizzato la FP1 per fare una prova comparativa tra le due configurazioni, perché è apparso abbastanza chiaro che entrambi i piloti non si stavano trovando bene con il nuovo pacchetto ed era difficile il bilanciamento. Poi è arrivato un nuovo problema di affidabilità sulla macchina di Russell. Nonostante il secondo posto di Antonelli, che rappresenta un buon fieno in cascina per il Mondiale, devo dire che per me Mercedes è stata un po’ la delusione del weekend. Non oso immaginare se una cosa del genere l’avesse fatta la Ferrari a Monza…“.

“Verstappen si è meritato questa vittoria e la Red Bull ha lavorato benissimo, sia con le strategie che sulla macchina, cresciuta tanto e adesso più facile da gestire. Poi mi ha fatto godere anche il terzo posto di Hamilton, in definitiva una gara positiva per la Ferrari se pensiamo che non ha potuto sfruttare la partenza in prima fila, gli hanno montato le gomme sbagliate e ad un certo punto era staccatissimo“, prosegue l’esperto di tecnica della F1.

Sull’errore strategico della Ferrari al via: “Le Ferrari erano davanti in partenza. Provi una scelta così azzardata quando devi rimontare e quella è la tua unica carta, ma quando parti con uno in prima e l’altro in seconda fila, e la maggior parte dei big o quasi ha le gomme intermedie, devi partire come loro. Se poi dopo due giri ti devi fermare, si devono fermare anche gli altri. Il problema quindi è di tutti. Non vai a fare un azzardo quando hai una macchina potenzialmente che poteva anche ambire alla vittoria, ma rimani sullo standard degli avversari“.

Piola si è poi proiettato verso il prossimo weekend di gara a Singapore: “Singapore avrà di nuovo il tema dell’umidità e del gran caldo. Sarà una gara dura per i piloti. Le frenate che fa Verstappen sono dovute alla sua grande abilità, ma questa squadra ha sempre curato tantissimo la fase di frenata e a Singapore sarà molto importante, quindi io vedo una Red Bull molto competitiva anche lì. Storicamente la Mercedes ha avuto spesso dei problemi a Marina Bay“.

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