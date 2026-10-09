Pieter Coetze un siluro a Tashkent: nuovo record del mondo dei 50 dorso in vasca corta!

Nuovo primato mondiale nei 50 dorso in vasca da 25 metri. Lo ha stabilito il sudafricano Pieter Coetze, che nella seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto, in programma a Tashkent (Uzbekistan), ha fermato il cronometro su 22″09.

Il crono di Coetze migliora di due centesimi il precedente limite di 22″11, appartenuto al russo Kliment Kolesnikov (23 novembre 2022). Il primato resisteva dunque da quasi quattro anni.

L’analisi dei parziali evidenzia una condotta di gara costruita sul finale. Coetze è partito con un tempo di reazione di 0″59 ed è transitato ai 25 metri in 10″92. La differenza è stata fatta nella seconda vasca, coperta in 11″17, parziale che gli ha consentito di rimontare e superare il russo Egor Kornev (22″29) negli ultimi metri.

Il risultato di Tashkent arriva a una settimana esatta dal debutto del circuito a Baku, dove Coetze aveva già abbassato il record africano portandolo a 22″51. Nel giro di sette giorni il dorsista sudafricano ha quindi ridotto di 42 centesimi il proprio limite continentale, trasformandolo in primato mondiale. Un messaggio chiaro alla concorrenza, pensando a quel che sarà nella stagione in vasca lunga. Tra gli interessati anche Thomas Ceccon.