Percorso Tour de France 2027: 2 cronometro, prima le Alpi, ci sono Tourmalet e Col de Portet

Oggi è stato svelato il percorso del Tour de France 2027, che si correrà dal 2 al 25 luglio e si svilupperà sulle consuete 21 tappe. La Grande Partenza avverrà in Gran Bretagna, con l’annunciato avvio da Edimburgo: sarà verosimilmente una volata ad assegnare la prima maglia gialla sul traguardo di Carlisle. Anche la seconda giornata dovrebbe essere all’insegna dello sprint a Liverpool, mentre i sette muri che porteranno a Cardiff nella terza frazione andranno presi con le pinze.

Si attraverserà la Manica in occasione del primo giorno di riposo e si ripartirà con una tappa ad anello, con partenza e arrivo a Cherbourg-en-Cotentin: attenzione al possibile vento e alla rampa conclusiva, che potrebbe stuzzicare la fantastica degli attaccanti. Il doppio passaggio sulla Cote de Cadoudal animerà la sesta frazione, con un epilogo potenzialmente molto incerto a Plumelec. A seguire una tappa per i velocisti: 193 km pianeggianti da Vannes ad Angers, ma attenzione al comportamento di Eolo.

La corsa a tappe più importante del mondo prevede la disputa di due cronometro individuali: la prima avrà luogo venerdì 9 luglio, si snoderà lungo 38 km vallonati da Blois a Chambord, ideali per gli specialisti. Dopo la prima prova contro il tempo sarà prevista la tappa più lunga in assoluto: 224 km da Bourges a Le Creusot, con un finale scoppiettante che prevede la Côte de la Croix de la Libération (4,6 km al 5,3%) e il Signal d’Uchon (5,7 km al 5,7%).

La prima settimana di corsa si concluderà con l’arrivo in cima sul Grand Colombier: sarà il primo vero traguardo in vetta di questa edizione del Tour de France, che propone prima le Alpi e poi i Pirenei. Si riprenderà con le dure tappe Annecy-Sallanches (in vista dei Mondiali di agosto, da scalare la mitica Cote du Domancy) e la Cluses-Les Saisies (sono previste Colombiere, Croix Fry, Col du Pré, Bisanne), poi un paio di frazioni per velocisti e tra Valence e Montpellier, seguite dall’impegnativa Montpellier-Mende (arrivo sulla Croix Neuve, 4300 metri di dislivello complessivo).

La cronometro di Tolosa aprirà la terza settimana: 33 km per specialisti, ma attenzione alla salita di Pech David nel finale. Dopo un’annunciata volata a Pau, previsto il grande finale sui Pirenei: la frazione regina sarà quella che si concluderà sul Col de Portet, dopo aver affrontato Soulor, Tourmalet, Hourquette d’Ancizan; le salite basche e il Col de Marie-Blanque animeranno la 19ma frazione. La penultima tappa sarà ondulata, ma non impegnativa, e potrebbe essere possibile una fuga a Libourne.

La conclusione sarà a Parigi, ma ormai la volata classica sui Campi Elisi sembra un lontano ricordo: spazio allo scenografico percorso che propone il passaggio ripetuto sulla rue Lepic e a Montmartre, prima di arrivare in centro e incoronare il padrone assoluto del Tour de France 2027.

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2027

Prima tappa (2 luglio): Edimburgo – Carlisle (184 km)

Seconda tappa (3 luglio): Keswick – Liverpool (223 km)

Terza tappa (4 luglio): Welshpool – Cardiff (223 km)

Quarta tappa (6 luglio): Cherbourg-en-Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin (171 km)

Quinta tappa (7 luglio): Pontorson – Plumelec, Côte de Cadoudal) (178 km)

Sesta tappa (8 luglio): Vannes – Angers (193 km)

Settima tappa (9 luglio): Blois – Chambord (38 km, cronometro individuale)

Ottava tappa (10 luglio): Bourges – Le Creusot (224,5 km)

Nona tappa (11 lulio): Villars les Dombes – Grand Colombier (162 km)

Decima tappa (13 luglio): Annecy – Sallanches (171 km)

Undicesima tappa (14 luglio): Cluses – Les Saisies (150 km)

Dodicesima tappa (15 luglio): Chambery – Valence (162 km)

Tredicesima tappa (16 luglio): Aubenas – Montpellier (164 km)

Quattordicesima tappa (17 luglio): Montpellier – Mende, Côte de la Croix Neuve (199 km)

Quindicesima tappa (18 luglio): Rodez – Albi (169 km)

Sedicesima tappa (20 luglio): Tolosa – Tolosa (33 km, cronometro individuale)

Diciassettesima tappa (21 luglio): Muret – Pau (186 km)

Diciottesima tappa (22 luglio): Pau – Saint-Lary-Soulan, Col de Portet (174 km)

Diciannovesima tappa (23 luglio): Hasparren – Laruns (160 km)

Ventesima tappa (24 luglio): Maubourguet – Libourne (198 km)

Ventunesima tappa (25 luglio): Saint-Quentin-en-Yvelines – Parigi (116 km)