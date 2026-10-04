Perché Zverev potrebbe scavalcare Sinner anche senza scendere in campo: decisivi il risultato con Djokovic e gli scarti di Vienna, ma…

Jannik Sinner nella giornata di ieri ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Shanghai: il rientro ufficiale sul circuito ATP dovrebbe dunque avvenire nel 500 di Vienna, previsto dal 26 ottobre al 1° novembre, con l’azzurro che nei giorni precedenti dovrebbe disputare l’esibizione del Six Kings Slam.

Nel ranking ATP, dunque, l’azzurro non marcherà punti prima di lunedì 26 ottobre, quando però, a causa del calendario sfalsato di una settimana rispetto allo scorso anno, verranno già scartati i punti dei 500 di Vienna e Basilea del 2025. Sinner, dunque, arriverà in Austria a quota 10450 in classifica.

L’azzurro, infatti, attualmente è a quota 11000, ma scarterà il 12 ottobre i 50 punti di Shanghai 2025 e poi, appunto, i 500 punti della vittoria di Vienna 2025, quando sconfisse in finale il tedesco Alexander Zverev, con il teutonico che dunque scarterà 330 punti per la finale dello scorso anno del torneo austriaco.

Zverev nel ranking live si trova a quota 9720 punti, e vincendo a Pechino si porterebbe a quota 10120, inoltre per scavalcare Sinner in testa al ranking già lunedì 19 ottobre, dovrebbe vincere anche il torneo di Shanghai, salendo a quota 11070, con Sinner che si troverebbe a quota 10950.

Dunque Zverev potrebbe ritrovarsi in vantaggio di 120 punti su Sinner lunedì 19 ottobre soltanto nel caso in cui vinca entrambi i tornei cinesi. Il tedesco, come l’azzurro, sarà poi impegnato nel Six Kings Slam, quindi la settimana successiva non marcherà punti, ma potrebbe comunque scavalcare l’italiano in vetta al ranking.

Proprio a causa del calendario sfalsato, con i punti di Vienna che verranno scartati lunedì 26 ottobre, nel caso in cui Zverev lasci Shanghai con meno di 170 punti di ritardo da Sinner, il sorpasso avverrebbe automaticamente la settimana successiva.

Per essere così vicino a Sinner, ci sono due combinazioni che premierebbero Zverev: la prima sarebbe quella che lo vede finalista perdente a Pechino (330 punti) e vincitore a Shanghai (1000 punti): in quel caso il tedesco lunedì 19 ottobre si ritroverebbe a quota 10900, a -50 da Sinner, che sarebbe ancora primo con 10950.

A quel punto, però, il sorpasso sarebbe aritmetico lunedì 26 ottobre: Zverev scenderebbe a quota 10580 (dato che recupererebbe i 10 punti di Montreal), mentre Sinner si troverebbe a quota 10450, a -130 dal tedesco. Ancora più contorto il caso in cui Zverev perda in semifinale a Pechino (200 punti e non 330) e poi vinca a Shanghai.

A quel punto lunedì 26 ottobre entrambi si ritroverebbero a quota 10450 (sempre perché Zverev conteggerebbe i 10 punti di Montreal): a quel punto Zverev sarebbe davanti a Sinner avendo totalizzato un maggior numero di punti tra ATP Finals, Grand Slam e Masters 1000 obbligatori, 9360 contro 9350).

Dunque Zverev battendo Djokovic quest’oggi a Pechino potrebbe comunque diventare numero 1 ATP pur perdendo domani in semifinale e vincendo poi il torneo di Shanghai: l’appuntamento con la vetta del ranking sarebbe solo rinviato di una settimana, a lunedì 26 ottobre.