Perché Zverev guadagna 40 punti nel ranking ATP e 50 nella Race to Turin? Influisce la regola degli scarti

Il tedesco Alexander Zverev ha vinto all’esordio a Pechino ed è salito da 9630 a 9670 punti nel ranking ATP e da 8650 ad 8700 nella Race to Turin, mentre questa settimana Jannik Sinner, non giocando né in Cina né a Tokyo, incassa una penalità legata al numero di 500 giocati in stagione che porterà sul groppone per 52 settimane.

Perché il tedesco guadagna 40 punti nel ranking e 50 nella Race? La differenza è legata al numero di tornei giocati dal tedesco nelle ultime 52 settimane: al momento Zverev ne ha disputati 19, oltre alle ATP Finals, e può conteggiarne soltanto 18 nel ranking ATP, quindi scarta i 10 punti del Masters 1000 di Montreal.

Nel 2026 invece il teutonico ne ha giocati 16 e non ha ancora scarti nella Race to Turin, ma gli ultimi due slot sono riservati ai Masters 1000 di Shanghai e Parigi: nel caso in cui Zverev dovesse giocare anche il 500 di Vienna, a cui è iscritto, allora il torneo austriaco, in caso di successo all’esordio, sostituirà il torneo canadese.

Dopo il torneo di Vienna, infatti, ranking ATP e Race to Turin di Sinner e Zverev avranno nelle ATP Finals 2025 l’unica differenza, dato che nella classifica che tiene conto dei risultati delle ultime 52 settimane verrà scartato il 2 novembre il Masters 1000 di Parigi 2025, che invece quest’anno si giocherà proprio dal 2 all’8 novembre.