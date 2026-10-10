Perché la Sprint del GP di Singapore di F1 è in ritardo: causa e nuovo orario

AGGIORNAMENTO ORE 11.20

La partenza è stata fissata alle ore 11.30.

Proprio come accaduto la scorsa settimana a Sepang, anche il GP di Singapore di F1 viene condizionato dalla pioggia: la partenza della Sprint, prevista alle ore 11.00 italiane, è stata rinviata a causa di violento temporale che si è abbattuto sulla pista di Marina Bay.

La tanta acqua presente sulla pista, soprattutto nelle curve 2 e 3, ha portato la direzione di gara a propendere per un rinvio dello start, anche se al momento non è stato fissato l’orario della nuova partenza: la Medical Car continua a girare in pista per valutarne le condizioni.

Sulla griglia di partenza, intanto, sono stati predisposti dei gazebo per proteggere al meglio le piazzole di partenza, mentre sulla pista piove a chiazze: la pista è allagata in alcuni punti ed asciutta in altri. Sarà decisiva la scelta delle gomme, viste le condizioni particolari.

L’ANNUNCIO DEL RINVIO DELLA PARTENZA