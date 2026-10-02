Perché la Mercedes di Antonelli è verde in Malesia: il motivo del cambio di colore

Cambio di livrea per la Mercedes in occasione del GP del Bahrain in Malesia, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel fine settimana sul circuito di Sepang. La scuderia anglo-tedesca ha deciso di adottare un colore differente per l’occasione: accantonata per un weekend l’iconica patina argentata, in terra asiatica si adotterà il verde.

Il team di Brackley ha deciso di omaggiare la Petronas, il title sponsor della squadra: la società petrolifera malese ha sede a Kuala Lumpur ed è dunque di casa in questa occasione, motivo per cui la Mercedes ha voluto impiegare la tonalità che da sempre identifica una delle società che fornisce un apporto importante alla causa della realtà guidata dal team principal Toto Wolff.

Kimi Antonelli si è presentato all’appuntamento da leader del Mondiale F1 dopo essersi difeso in Azerbaijan in seguito a un grave errore nel Q1 delle qualifiche. Il pilota bolognese può fare affidamento su un vantaggio di 66 punti nei confronti del compagno di squadra George Russell, mentre Lewis Hamilton è attardato di 103 lunghezze con la sua Ferrari e Lando Norris si trova a -116 con la McLaren.