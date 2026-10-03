Perché Kimi Antonelli guadagna una posizione nella griglia di partenza a Sepang: tre piloti penalizzati

Kimi Antonelli ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP del Bahrain in Malesia, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Sepang. Il pilota bolognese ha sbrogliato una situazione molto complicata in terra asiatica ed è riuscito a stampare un giro da 1:35.631 al volante della Mercedes, limitando i danni nella sessione che ha determinato la griglia di partenza per la gara in programma domenica 4 ottobre.

Il ventenne ha accusato un distacco di 501 millesimi dall’olandese Max Verstappen, che si è scatenato con la Red Bull (1:35.130) e si è meritato la pole position, distanziando anche la Ferrari di Charles Leclerc (secondo a 0.298) e il compagno di squadra Isack Hadjar (terzo a 0.428). Kimi Antonelli non scatterà dalla quarta piazzola come avrebbe dovuto in base al risultato delle qualifiche, ma in virtù di alcune penalizzazioni inflitte agli avversari potrà inserirsi al terzo posto sullo schieramento di partenza.

Il leader del Mondiale si troverà in seconda fila alle spalle di Verstappen e Leclerc, guadagnando la posizione dei confronti di Hadjar, che è stato retrocesso di cinque piazze per avere sostituito delle componenti sulla propria monoposto. Il francese partirà ottavo e così hanno guadagnato anche Charles Leclerc (quarto con la Ferrari), Lando Norris e Oscar Piastri (rispettivamente quinto e sesto con la McLaren), George Russell (settimo con la Mercedes).

In vista della gara sono stati penalizzati, sempre per sostituzioni di componenti sulle proprie vetture, anche Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls): partiranno dall’ultima fila. Di seguito l’ordine di partenza del GP del Bahrain in Malesia con le relative penalità.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN IN MALESIA F1 2026

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. George Russell (Mercedes)

8. Isack Hadjar (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Nico Hulkenberg (Audi)

16. Oliver Bearman (Haas F1 Team)

17. Esteban Ocon (Haas F1 Team)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Franco Colapinto (Alpine), penalizzato di quindici posizioni

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls), penalizzato con partenza dal fondo dello schieramento