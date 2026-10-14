Perché Jasmine Paolini sta perdendo posizioni nel ranking WTA nonostante gli ottavi a Wuhan: gli scenari per risalire

Jasmine Paolini continua nella sua avventura a Wuhan. Sul cemento cinese, la toscana ha colto un successo non banale nel secondo turno del WTA1000 asiatico, opposta alla ceca Nikola Bartůňková, battuta sullo score di 7-6 (5) 6-3. Un riscontro che però non ha un riflesso immediato in classifica.

Paolini, infatti, ha perso punti nella classifica in tempo reale. Questo perché? Il motivo è legato alle “scadenze” che ha l’azzurra. Jasmine, infatti, si era spinta alle semifinali in questo torneo l’anno scorso, ragione per cui sono stati sottratti all’inizio del suo cammino in questo caso di punti guadagnati nel 2025.

L’obiettivo della tennista tricolore, infatti, sarà quella di spingersi il più lontano possibile, al fine di mettere fieno in cascina e riuscire a recuperare le posizioni perse per quanto spiegato.

Secondo la classifica “live”, l’azzurra è n.35 del mondo, con 1453 punti e solo grazie a una qualificazione in semifinale la situazione di Paolini potrebbe cambiare in positivo. Non resta che attendere.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 12 ottobre: 1528 punti, 33° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 1453 punti, 35° posto.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 1548 punti, 35° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1723 punti, 27° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1983, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2333 punti, 18° posto virtuale.