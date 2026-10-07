Perché Jannik Sinner ha perso i bonus economici dell’ATP? Assegno milionario in fumo: l’importo esatto

Jannik Sinner si è reso protagonista di una fantastica prima parte di stagione, durante la quale ha vinto cinque Masters 1000: dopo l’eliminazione in semifinale agli Australian Open per mano di Novak Djokovic, il fuoriclasse altoatesino era riuscito a dettare legge tra Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, salvo poi essere eliminato al secondo turno del Roland Garros. Dopo il ko sulla terra rossa di Parigi, avvenuto lo scorso 28 maggio, l’azzurro ha disputato soltanto sette partite, ovvero quelle che lo hanno portato alla difesa del titolo a Wimbledon, poi il problema al ginocchio destro e l’annuncio della stagione conclusa in anticipo.

Il rendimento avuto tra la primavera e l’inizio dell’estate ha permesso a Jannik Sinner di guadagnare 11,6 milioni di dollari con i premi garantiti dagli organizzatori dei vari eventi, oltre agli importi derivanti da sponsor e altre fonti, che non sono conosciuti in maniera pubblica perché basati su accordi privati. L’azzurro era dunque in piena corsa per superare di 19 milioni di dollari portati a casa lo scorso anno, ma l’infortunio gli ha impedito di muovere il contatore ed è stato anche superato da Alexander Zverev al primo posto nel Prize Money Ranking.

L’annuncio della chiusura anticipata di questa annata agonistica ha portato in dote una poco gradita notizia sul fronte economico: Jannik Sinner perderà tutti i bonus previsti dall’ATP, ovvero la divisione della torta extra garantita dall’Associazione Tennisti Professionisti a fine stagione. Nello specifico si tratta del Bonus Pool riguardante i Masters 1000: il premio economico viene assegnato in base ai punti conquistati in quei tornei durante l’anno, ma sono previste delle decurtazioni per chi rinuncia a uno o più tornei obbligatori. Sinner ha conquistato 5.000 punti, ma oltre a Montreal e Cincinnati ha saltato anche Shanghai e non sarà presente a Parigi: l’assenza a quattro eventi fa venir meno il diritto al bonus.

Quanti soldi ha perso Jannik Sinner? Si parla di un potenziale assegno di circa 5 milioni di dollari. Non poco per l’attuale numero 1 del mondo, purtroppo destinato a subire il sorpasso da parte di Zverev in vetta al ranking ATP. L’auspicio è di ritrovarlo in forma per la prossima stagione, che scatterà a gennaio e che proporrà in apertura gli Australian Open.