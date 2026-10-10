Perché il Giro di Lombardia è iniziato il ritardo: la scelta dei corridori

Leggero ritardo al via della 120ma edizione del Giro di Lombardia di ciclismo su strada: la partenza fittizia da Bergamo è scattata alle 11.08: dopo un breve tratto di trasferimento si è arrivati al km 0 della corsa, che prevede l’arrivo a Como dopo 239 km.

La partenza fittizia in realtà era stata data alle 11.04, ma per circa 4 minuti la corsa non è iniziata a causa della protesta da parte del gruppo, che ha chiesto così agli organizzatori una maggiore sicurezza lungo le corse. Ciclisti dunque a lungo fermi sulla linea di partenza.

La protesta del gruppo è arrivata a pochi giorni dall’episodio accaduto alla Tre Valli Varesine, nel corso della quale una moto della Polizia, andando contromano in un tratto, è finita contro due ciclisti della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.