Perché Errani/Paolini sono none, ma virtualmente qualificate alle WTA Finals: da chi guardarsi le spalle

Tra singolare e doppio è rimasto un solo posto da assegnare per le WTA Finals 2026 di tennis: al momento sono già qualificate per il torneo di fine stagione ad Indian Wells le 8 singolariste e 7 coppie di doppiste. Il posto vacante in doppio è quello lasciato dalla serba Aleksandra Krunic e dalla kazaka Anna Danilina, terze nella Race WTA ma costrette al forfait per l’infortunio occorso alla balcanica.

Per l’ultimo posto in doppio sono in corsa anche le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, attualmente none nella Race WTA: le azzurre hanno 2417 punti, con un piccolo vantaggio sulla britannica Olivia Nicholls e sulla slovacca Tereza Mihalikova, decime a quota 2376, a -41 dalle azzurre. Il pericolo per la coppia italiana, però, potrebbe arrivare da un’altra coppia.

Domani nei quarti di finale di Ningbo si affronteranno le coppie composte dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla statunitense Quinn Gleason, undicesime nella Race con 2278, a -139 dalle azzurre, e dalla indonesiana Aldila Sutjiadi e dalla neozelandese Erin Routliffe, dodicesime in classifica con 2273, a -144. La vittoria nel confronto diretto di domani varrà 87 punti, quindi non potrà esserci il sorpasso sulle azzurre.

La corsa all’ultimo posto utile per le Finals si risolverà la prossima settimana nel WTA 500 di Tokyo, ma il problema per Errani e Paolini potrebbe arrivare dalla coppia che domani la spunterà nel confronto diretto a Ningbo, dato che in semifinale saranno in palio altri 130 punti ed in finale altri 175. L’approdo in finale o la vittoria del torneo di una delle coppie inseguitrici costringerebbe le azzurre a rincorrere a Tokyo.

RACE WTA DOPPIO AL 22 OTTOBRE