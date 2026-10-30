Perché Errani/Paolini si giocheranno le WTA Finals in partita secca: scontro diretto decisivo in semifinale a Tokyo

La vittoria odierna rappresenta un passo importante, ma siamo solo a metà dell’opera. Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno infatti l’accesso alle WTA Finals, manifestazione che si svolgerà a Indian Wells, nello scontro diretto decisivo di domani contro la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls.

Le azzurre occupano al momento la nona posizione della classifica Race, piazzamento che sarebbe però sufficiente per la qualificazione al torneo di fine anno in virtù del forfait già annunciato del tandem Danilina/Krunic. È necessario però un ultimo sforzo per difendere l’esiguo vantaggio fin qui acquisito.

Errani e Paolini sono al momento none con 2612 punti, quarantadue in più rispetto alle avversarie. Il confronto diretto in programma domani, semifinale del WTA 500 giapponese, mette però in palio il considerevole bottino di 130 punti e potrebbe cambiare la situazione.

In caso di successo le detentrici del titolo olimpico salirebbero a 2742 e sarebbero irraggiungibile per le avversarie. L’eventuale vittoria di Mihailikova/Nicholls capovolgerebbe la situazione proiettando il duo formato dalla slovacca e dalla britannica a 2700 punti e operando così il sorpasso decisivo sul filo di lana.