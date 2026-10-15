Perché Errani/Paolini si giocano la WTA Finals a Wuhan: già 5 posizioni recuperate, distacco da ridurre

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo domani al Wuhan Open 2026, con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale e compiere un ulteriore passo verso la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells.

Le azzurre, teste di serie numero 8 del tabellone di doppio, affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Shuai Zhang, seconde favorite del torneo, nell’ultimo incontro in programma sul Dongfeng Voyah Center Court. Una sfida che, oltre a mettere in palio l’accesso al penultimo atto del WTA 1000 cinese, assume un peso significativo nella corsa al Master di fine stagione.

La coppia italiana, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Sotto di un set, Errani e Paolini hanno saputo reagire, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5 e confermando la propria capacità di gestire i momenti più delicati della partita.

Un successo prezioso anche in chiave Race, che ha consentito alle azzurre di guadagnare cinque posizioni, salire al decimo posto e avvicinarsi sensibilmente alla zona utile per la qualificazione alle WTA Finals.

La graduatoria resta tuttavia particolarmente serrata. Errani e Paolini si trovano a 144 punti dalla qualificazione virtuale e hanno nel mirino proprio Mihalikova e Nicholls, attualmente all’ultimo posto utile per accedere al torneo di fine anno, anche alla luce del forfait già annunciato da Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

Il pass in semifinale a Wuhan permetterebbe alle italiane di effettuare il sorpasso, portandole al nono posto della Race, con un margine di circa trenta punti sulle dirette rivali. Ecco perché il confronto con Danilina e Zhang rappresenta un’occasione importante: vincere significherebbe non soltanto continuare il cammino nel torneo, ma anche rafforzare concretamente le proprie possibilità di qualificazione.

La corsa, però, non si esaurirà. Nelle prossime settimane saranno determinanti anche i WTA 500 di Ningbo e Tokyo, ultimi appuntamenti utili per accumulare punti prima della chiusura del periodo di qualificazione. In questo scenario, ogni risultato può modificare gli equilibri e rendere ancora più incerta la lotta per gli ultimi posti disponibili.

RACE WTA DOPPIO AL 15 OTTOBRE