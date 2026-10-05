Perché è stato squalificato Medvedev a Pechino: cosa comporta tra punti persi e multa economica

Il russo Daniil Medvedev è stato squalificato dal torneo ATP 500 di Pechino nel corso della semifinale contro il serbo Novak Djokovic: l’intervento del giudice arbitro sullo score di 7-5 5-3 per il balcanico ha sancito la fine anticipata dell’incontro, promuovendo Nole all’ultimo atto.

Nel secondo set Djokovic opera il break nell’ottavo gioco, potendo andare a servire per il match sul 5-3: sotto di un set ed un break, il russo, dopo aver perso il servizio, colpisce uno spettatore con una pallina, che lo centra all’occhio e lo costringe all’uscita dal campo.

L’intervento del giudice arbitro e la conseguente squalifica per il russo comportano anche la perdita dei 200 punti nel ranking ATP, che però gli erano già stati assegnati con l’aggiornamento odierno, e che quindi verranno sottratti al prossimo rilascio, e del premio in denaro, di 219295 dollari, circa 195000 euro.

LA SQUALIFICA DI MEDVEDEV A PECHINO