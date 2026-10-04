Perché è in ritardo la gara di F1 a Sepang: cosa succede e gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 9.20

In alcuni punti della pista ha smesso di piovere e gli steward si stanno adoperando con scope e spazzoloni per rimuovere l’acqua in eccesso sulla pista. Pare essere più vicino il momento della partenza, anche se non è stato ancora comunicato un orario ufficiale.

AGGIORNAMENTO ORE 9.05

Non ci sono miglioramenti del meteo, continua a piovere in maniera copiosa ed il vento batte la pista malese. Al momento non è stato ancora fissato il nuovo orario per la partenza.

Rinviata la partenza del GP del Bahrain del Mondiale di F1 2026, che in questa edizione si corre a Sepang, in Malesia: un violento temporale, tipico della stagione dei monsoni, si sta abbattendo sulla pista malese, e viste le condizioni della pista la direzione di gara ha optato per un rinvio dello start.

Pioggia battente e vento forte: non ci son al momento le condizioni per il via, inizialmente previsto per le 9.00 ora italiana. Al momento non è stato comunicato il nuovo orario della partenza: la direzione di gara vuole attendere un miglioramento delle condizioni meteo prima di fissare il nuovo spegnimento dei semafori.

Il sedicesimo round del Mondiale 2026 di F1 si annuncia uno snodo cruciale per la corsa al titolo iridato: il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, partirà dalla pole position. Accanto a lui, in prima fila, ci sarà l’alfiere della Ferrari, il britannico Lewis Hamilton, mentre partiranno dalla seconda fila il leader della generale, l’italiano Kimi Antonelli, con la Mercedes, e l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

L’ANNUNCIO DEL RINVIO DELLA PARTENZA