Perché Conegliano e Scandicci anticipano un turno di A1 rispetto alle altre squadre: la spiegazione

Mercoledì 14 ottobre si disputeranno due anticipi della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile: Conegliano farà visita a Chieri (ore 20.30) e Macerata ospiterà Scandicci (ore 20.00). Il resto del turno andrà in scena sette giorni più tardi, ma la corazzata veneta e la compagine toscana hanno avuto la possibilità di anticipare i propri impegni, in modo da non scendere in campo mercoledì 21 ottobre.

Il motivo è presto detto: le Pantere e la Savino Del Bene si contenderanno la Supercoppa Italiana nella giornata di sabato 24 ottobre (ore 18.00) e quindi, per arrivare più riposate al PalaFlorio di Bari, senza doversi sobbarcare un turno infrasettimanale in avvicinamento all’evento, hanno ottenuto la possibilità di anticipare le partite di mercoledì 21 ottobre a mercoledì 14 ottobre.

Riepiloghiamo le date: martedì 14 ottobre si giocheranno due anticipi della quarta giornata di Serie A1 (Macerata-Scandicci e Chieri-Conegliano), tra il 16 e il 17 ottobre si disputerà la terza giornata di campionato (Scandicci contro Firenze e Conegliano a Talmassons), il 21 ottobre spazio a cinque partite della quarta giornata, poi il 24 ottobre la Supercoppa Italiana tra Conegliano e Scandicci, il 24-25 ottobre la quinta giornata, che Conegliano e Scandicci recupereranno il 28 ottobre (in casa contro Vallefoglia e Novara).