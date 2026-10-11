Pedro Acosta: “Ho perso tempo nella lotta con Marc. Aprilia? Più forti nel secondo settore”

Guarda il bicchiere mezzo pieno Pedro Acosta, piazzatosi al quinto posto in occasione della gara lunga valida per il GP di Indonesia, atto diciassettesimo del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Mandalika.

Nello specifico il pilota KTM ha battagliato a lungo con il futuro compagno di squadra Marc Marquez, per poi fare i conti con una gestione tutt’altro che semplice. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, l’iberico ha commentato quanto fatto:

“La lotta con Marc Marquez? Prima ho lasciato che andasse, poi lui ha fatto lo stesso, poi l’abbiamo rifatto. Abbiamo perso tanto tempo lì, ma alla fine è andata bene – ha detto Acosta – Nella pressione della gomma il warning è arrivato presto, è stato strano perché stava andando tutto bene, poi male, poi bene. Quando sono arrivati Ogura e gli altri è stato più duro gestire. Si poteva conquistare il quarto posto, ma il quinto va bene“.

Acosta ha infine aggiunto: “Eravamo entrambi in difficoltà, Marc non ti lascia mai andare avanti. Abbiamo perso tanto tempo, il passo era simile, potevamo fare meglio per non fare arrivare gli altri, ma credo che abbiamo fatto il massimo. Ogura? Al settore 2 ha fatto la differenza lì come tutte le Aprilia, sono stati veloci in tutto il weekend in quella zona. La gomma dietro era molto consumata, stargli dietro è stato impossibile“: